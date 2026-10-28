Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch szybkich pociągów w pobliżu stacji Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo. Według Anadolu Agency, dziennik El País, powołując się na źródła rządowe, poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Wstępne informacje o wypadku

Według wstępnych informacji hiszpańskiego Ministerstwa Transportu pociąg Renfe AVE uderzył w tył stojącego pociągu Iryo. Służby ratunkowe poinformowały, że dwa wagony wykoleiły się i spadły z nasypu.

Do wypadku doszło 28 października około godziny 8:54 czasu lokalnego. Oba pociągi kursowały na trasie Madryt—Sewilla, poinformował operator infrastruktury kolejowej Adif.

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Akcja ratunkowa i ograniczenia w ruchu

Na miejsce skierowano strażaków i śmigłowce medyczne, a rząd wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha uruchomił plan reagowania kryzysowego. Ruch na trasach między Madrytem, Ciudad Real i Andaluzją został wstrzymany.

Premier Pedro Sánchez odwołał zaplanowane wydarzenia, aby monitorować sytuację. Prezydent Kastylii-La Manchy Emiliano García-Page oświadczył, że zmierza na miejsce wypadku. Przyczyny zderzenia są badane, a liczba poszkodowanych nie została jeszcze ustalona.

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