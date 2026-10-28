По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов возле станции Урда в испанской провинции Толедо. По данным Anadolu Agency, газета El País со ссылкой на правительственные источники сообщила, что число погибших может возрасти.

Предварительные данные об аварии

По предварительной информации Министерства транспорта Испании, поезд Renfe AVE врезался в заднюю часть неподвижного поезда Iryo. Спасательные службы сообщили, что два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Авария произошла 28 октября примерно в 8:54 по местному времени. Оба поезда следовали по маршруту Мадрид—Севилья, сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.

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Спасательная операция и ограничения движения

На место направили пожарных и медицинские вертолеты, а правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча активировало план реагирования на чрезвычайные ситуации. Движение на маршрутах между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией приостановили.

Премьер-министр Педро Санчес отменил запланированные мероприятия, чтобы следить за ситуацией. Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе заявил, что направляется к месту аварии. Причины столкновения расследуют, количество пострадавших пока не установлено.

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