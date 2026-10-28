W Londynie, w Wielkiej Brytanii, ławnikom w Sądzie Koronnym Southwark odczytano oświadczenia brytyjskiego aktora i komika Russella Branda, które złożył policji podczas czterech przesłuchań od września 2023 roku do lipca 2025 roku. Brand oświadczył, że nigdy nie uprawiał seksu bez zgody. Poinformował o tym TimesLIVE.

Zarzuty w sprawie

51-letni Brand jest sądzony w związku z zarzutami przestępstw seksualnych wobec sześciu kobiet, do których — według oskarżenia — miało dojść w latach 1999–2009. Zarzucono mu trzy przypadki gwałtu oraz trzy przypadki napaści seksualnej. Aktor odrzuca wszystkie zarzuty.

Sędzia nakazał ławnikom wydać wyrok uniewinniający w sprawie jednego zarzutu nieprzyzwoitej napaści. Jednocześnie Brand ma stanąć przed nowym zarzutem usiłowania nieprzyzwoitej napaści, związanym z tym samym incydentem.

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Stanowisko Branda

W pisemnych oświadczeniach Brand nazwał dokument oraz publikacje prasowe z 2023 roku na jego temat zniesławiającymi i sfabrykowanymi. Twierdził, że materiały te zawierały, jak to określił, fałszywe anonimowe oskarżenia, a media i policja zaczęły następnie szukać innych zeznań przeciwko niemu. Zdaniem Branda mogło to doprowadzić do ponownego rozpatrywania lub reinterpretowania innych incydentów.

Brand przyznał, że w przeszłości prowadził bardzo rozwiązłe życie seksualne, które obecnie potępia. Jak powiedział, odbywał kontakty seksualne w wielu miejscach i w różnych okolicznościach, często z osobami, które dopiero co poznał, jednak podkreślał, że wszystkie te kontakty odbywały się za obopólną zgodą.

Ławnicy wysłuchali także twierdzeń kobiet, które zgłosiły się do detektywów po emisji dokumentu i publikacji materiałów prasowych w 2023 roku. Wśród zarzutów przedstawionych w sądzie znalazły się gwałt, zmuszanie do seksu oralnego, nieprzyzwoite czyny oraz próba wciągnięcia kobiety do męskiej toalety. Prokuratura nazwała Branda bezwzględnym drapieżnikiem, podczas gdy on, według źródła, miał przedstawić swoje stanowisko w sądzie następnego dnia.

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