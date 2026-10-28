在英国伦敦，萨瑟克刑事法院的陪审员听取了英国演员兼喜剧演员拉塞尔·布兰德在2023年9月至2025年7月期间四次接受警方讯问时所作的陈述。布兰德称，他从未发生过未经同意的性行为。TimesLIVE对此报道。

案件中的指控

51岁的布兰德因涉及六名女性的性犯罪指控受审，控方称这些事件发生在1999年至2009年间。他被控三项强奸罪和三项性侵犯罪。该演员否认所有指控。

法官指示陪审员就一项猥亵侵犯罪作出无罪裁决。与此同时，布兰德将面临一项与同一事件有关的企图猥亵侵犯的新指控。

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布兰德的立场

布兰德在书面陈述中称，2023年有关他的纪录片和报纸报道是诽谤性的且系捏造。他声称，这些材料包含了他所称的虚假匿名指控，此后媒体和警方开始寻找其他针对他的陈述。布兰德认为，这可能导致其他事件被重新解读或曲解。

布兰德承认，他过去的性生活非常混乱，如今对此表示谴责。他称，自己曾在许多地点和不同情况下发生性接触，常常是与刚认识的人，但坚持称所有这些接触都是双方自愿的。

陪审员还听取了多名女性的说法，她们在2023年该纪录片和报纸材料发布后向侦探报案。法庭上提出的指控包括强奸、强迫口交、猥亵行为，以及试图将一名女子拖进男厕所。检方称布兰德是无情的掠食者，而据消息来源称，他原定于次日在法庭上陈述自己的立场。

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