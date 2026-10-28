В Лондоне, Великобритания, присяжным в Королевском суде Саутуарка зачитали заявления британского актёра и комика Рассела Бренда, которые он дал полиции в ходе четырёх интервью в период с сентября 2023 года по июль 2025 года. Бренд заявил, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия. Об этом сообщает TimesLIVE.

Обвинения по делу

51-летнего Бренда судят по обвинениям в сексуальных преступлениях в отношении шести женщин, которые, по версии обвинения, произошли в 1999–2009 годах. Ему вменяют три эпизода изнасилования и три эпизода сексуального насилия. Актёр отвергает все обвинения.

Судья приказал присяжным вынести оправдательный вердикт по одному обвинению в непристойном посягательстве. В то же время Бренд должен предстать перед новым обвинением в попытке непристойного посягательства, связанном с тем же инцидентом.

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Позиция Бренда

В письменных заявлениях Бренд назвал документальный фильм и газетные публикации 2023 года о нём клеветническими и сфабрикованными. Он утверждал, что эти материалы содержали, по его словам, ложные анонимные обвинения, а СМИ и полиция после этого начали искать другие заявления против него. По мнению Бренда, это могло привести к тому, что другие инциденты переосмысливали или переиначивали.

Бренд признал, что в прошлом вёл очень беспорядочную сексуальную жизнь, которую теперь осуждает. По его словам, у него были сексуальные контакты во многих местах и при разных обстоятельствах, часто с людьми, с которыми он только что познакомился, однако он настаивал, что все такие контакты происходили по взаимному согласию.

Присяжные также заслушали утверждения женщин, которые обратились к детективам после выхода документального фильма и газетных материалов в 2023 году. Среди озвученных в суде обвинений — изнасилование, принуждение к оральному сексу, непристойные действия и попытка затащить женщину в мужской туалет. Прокуратура назвала Бренда безжалостным хищником, тогда как он, по данным источника, должен был изложить свою позицию в суде на следующий день.

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