Polska planuje uruchomić w 2027 roku specjalny system elektroniczny dla zakładów pogrzebowych, który ma ograniczyć formalności i przyspieszyć przekazywanie dokumentów między zakładami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Poinformował o tym RMF24.

Zasiłek podniesiono do 7 tys. złotych

Od 1 stycznia 2026 roku wysokość jednorazowego zasiłku pogrzebowego w Polsce wzrosła z 4 tys. do 7 tys. złotych. Jest on przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu, w tym usług zakładu pogrzebowego, zakupu trumny lub urny, transportu oraz opłat cmentarnych.

Jednocześnie ustawowy termin wypłaty środków skrócono z 30 do 14 dni. Według danych przedstawionych podczas majowego posiedzenia parlamentarnej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego średni czas oczekiwania na wypłatę w ZUS wynosił około dziewięciu dni. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wskaźnik ten, według danych z maja, wynosił około dziesięciu dni.

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Bezpośrednie wypłaty dla zakładów pogrzebowych

Po zmianach wprowadzonych w 2026 roku zakłady pogrzebowe mogą bezpośrednio otrzymywać część środków z zasiłku pogrzebowego. Ma to uwolnić bliskich zmarłego od konieczności wcześniejszego samodzielnego opłacenia wszystkich usług, a następnie oczekiwania na zwrot pieniędzy od państwa. Do maja zrealizowano prawie 8 tys. takich wypłat.

W skomplikowanych sytuacjach, w tym gdy konieczny jest transport ciała z zagranicy, rodzina może również ubiegać się o pomoc celową z systemu wsparcia społecznego. Nie zależy ona od kryterium dochodowego, jednak wymaga udokumentowania uzasadnionych wydatków. Na wypłatę zasiłków pogrzebowych w 2026 roku w Polsce zaplanowano 2,6 mld złotych.

Przedstawiciele branży pogrzebowej apelują również o aktualizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która obowiązuje od 1959 roku. Zwracają uwagę, że koszty po pogrzebie mogą się utrzymywać, ponieważ prawo do grobu zazwyczaj wymaga przedłużenia po 20 latach.

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