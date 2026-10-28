В Польше в 2027 году планируют запустить специальную электронную систему для похоронных бюро, которая должна сократить объем формальностей и ускорить передачу документов между бюро и Управлением социального страхования ZUS. Об этом сообщает RMF24.

Пособие повысили до 7 тысяч злотых

С 1 января 2026 года размер единовременного пособия на погребение в Польше вырос с 4 тысяч до 7 тысяч злотых. Оно предназначено для покрытия расходов, связанных с организацией похорон, в том числе услуг похоронного бюро, приобретения гроба или урны, транспортировки и кладбищенских сборов.

Одновременно установленный законом срок выплаты средств сократили с 30 до 14 дней. Согласно данным, представленным во время майского заседания парламентской подкомиссии по вопросам социального обеспечения, среднее время ожидания выплаты в ZUS составляло около девяти дней. В Кассе сельскохозяйственного социального страхования KRUS этот показатель, согласно майским данным, составлял примерно десять дней.

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Прямые выплаты похоронным бюро

После изменений, введенных в 2026 году, похоронные бюро могут напрямую получать часть средств из пособия на погребение. Это должно избавить близких умершего от необходимости сначала самостоятельно оплачивать все услуги, а затем ждать компенсации от государства. К маю было осуществлено почти 8 тысяч таких выплат.

В сложных ситуациях, в частности когда необходимо перевезти тело из-за границы, семья также может обратиться за целевой помощью из системы социальной поддержки. Она не зависит от критерия дохода, однако требует документального подтверждения обоснованных расходов. На выплату пособий на погребение в 2026 году в Польше запланировали 2,6 млрд злотых.

Представители похоронной отрасли также призывают обновить закон о кладбищах и захоронениях, действующий с 1959 года. Они обращают внимание, что расходы после похорон могут продолжаться, поскольку право на могилу обычно требует продления через 20 лет.

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