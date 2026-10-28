波兰计划于2027年推出一套面向殡葬服务机构的专用电子系统，旨在减少手续并加快殡葬服务机构与社会保险管理局ZUS之间的文件传递。据RMF24报道。

补助金提高至7000兹罗提

自2026年1月1日起，波兰一次性丧葬补助金从4000兹罗提高至7000兹罗提。该补助金用于支付与安排葬礼有关的费用，包括殡葬服务机构的服务、购买棺材或骨灰盒、运输和墓地费用。

与此同时，法定付款期限从30天缩短至14天。根据在5月举行的议会社会保障小组委员会会议上公布的数据，ZUS的平均付款等待时间约为9天。根据5月的数据，农业社会保险基金KRUS的这一指标约为10天。

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直接向殡葬服务机构付款

在2026年实施相关改革后，殡葬服务机构可以直接获得丧葬补助金中的部分资金。这将使逝者亲属无需先自行支付全部服务费用，然后等待国家补偿。截至5月，已完成近8000笔此类付款。

在复杂情况下，特别是在需要从国外运送遗体时，家庭还可以申请社会支持系统提供的定向援助。该援助不取决于收入标准，但需要提供合理支出的书面证明。波兰计划在2026年拨款26亿兹罗提用于支付丧葬补助金。

殡葬行业代表还呼吁更新自1959年起生效的《墓地和安葬法》。他们指出，葬礼后的费用可能会持续存在，因为墓地使用权通常需要在20年后续期。

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