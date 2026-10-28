W Estonii wyrok sądu w sprawie karnej przeciwko opozycyjnej partii Isamaa nie zapadnie przed wyborami do Riigikogu w marcu 2027 roku — uważa prawnik partii Jaanus Tehver, informuje ERR News.

Według Tehvera prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji, czy postawić formalne zarzuty, jednak prawnik oczekuje takiej decyzji w najbliższym czasie. Oświadczył, że nie będzie już składał wniosków do prokuratury i będzie czekał na dalsze czynności procesowe.

Podejrzenia dotyczące darowizn

W listopadzie ubiegłego roku prokuratura poinformowała Isamaa o podejrzeniu przyjęcia zakazanej darowizny o wartości 110 234 euro w okresie od listopada 2020 roku do kwietnia 2024 roku. Według śledztwa łączna wartość zakazanych darowizn, głównie usług reklamowych, wyniosła około 330 tys. euro, z czego partia miała rzekomo przyjąć 110 234 euro.

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Isamaa i pozostali podejrzani zaprzeczają twierdzeniom śledztwa. Tehver wcześniej powiedział, że podejrzenie dotyczy możliwych korzyści partii z koordynowanych działań dużego darczyńcy Parvela Pruunsilda, Tõnisa Paltsego oraz organizacji non-profit MTÜ Isamaalised, która opłacała usługi reklamowe i analityczne.

Przed wyborami może odbyć się wstępne posiedzenie

Zdaniem Tehvera przed wyborami w sprawie może odbyć się co najwyżej wstępne posiedzenie. Zaznaczył, że sprawa może zostać skierowana do sądu przed głosowaniem, jednak stanowisko sądu wobec zarzutów nie będzie znane przed wyborami.

Prokuratura poinformowała, że obronie dano czas do najbliższego poniedziałku na zapoznanie się z materiałami dowodowymi. Następnie prokuratorzy zdecydują o dalszych działaniach. Rzecznik prokuratury Kauri Sinkevicius zaznaczył, że jeśli sprawa trafi do sądu, to właśnie sąd będzie odpowiadał za dalszy przebieg postępowania i będzie mógł uwzględnić zbliżające się wybory przy wyznaczaniu rozpraw.

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