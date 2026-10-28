В Эстонии судебное решение по уголовному делу против оппозиционной партии Isamaa не будет вынесено до выборов в Рийгикогу в марте 2027 года, считает адвокат партии Яанус Техвер, сообщает ERR News.

По словам Техвера, прокуратура еще не решила, предъявлять ли формальные обвинения, однако адвокат ожидает такого решения в ближайшее время. Он заявил, что больше не будет подавать ходатайства в прокуратуру и будет ждать дальнейших процессуальных действий.

Подозрения относительно пожертвований

В ноябре прошлого года прокуратура сообщила Isamaa о подозрении в принятии запрещенного пожертвования на сумму 110 234 евро в период с ноября 2020 года по апрель 2024 года. По версии следствия, общая стоимость запрещенных пожертвований, преимущественно рекламных услуг, составила около 330 тысяч евро, из которых партия якобы приняла 110 234 евро.

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Isamaa и другие подозреваемые отрицают утверждения следствия. Ранее Техвер заявлял, что подозрение касается возможной выгоды партии от скоординированных действий крупного донора Парвела Пруунсильда, Тыниса Палтса и некоммерческой организации MTÜ Isamaalised, которая оплачивала рекламные и аналитические услуги.

До выборов возможно предварительное слушание

По мнению Техвера, до выборов по делу в лучшем случае может состояться предварительное слушание. Он отметил, что до голосования дело могут передать в суд, однако позиция суда по обвинениям до выборов известна не будет.

В прокуратуре сообщили, что защите дали время до следующего понедельника для ознакомления с материалами доказательств. После этого прокуроры определятся с дальнейшими действиями. Представитель прокуратуры Каури Синкевициус отметил, что в случае передачи дела в суд именно суд будет отвечать за дальнейший ход производства и сможет учесть приближение выборов при назначении слушаний.

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