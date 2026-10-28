爱沙尼亚反对党Isamaa的律师雅努斯·泰赫韦尔认为，针对该党的刑事案件不会在2027年3月议会选举前作出法院裁决，ERR News报道。

泰赫韦尔表示，检察院尚未决定是否提出正式指控，但他预计近期将作出这一决定。他称，自己不会再向检察院提交申请，并将等待进一步的程序性行动。

有关捐款的嫌疑

去年11月，检察院通知Isamaa，该党涉嫌在2020年11月至2024年4月期间接受了一笔价值110,234欧元的被禁止捐款。根据调查，违规捐款的总价值主要为广告服务，约为33万欧元，其中该党据称接受了110,234欧元。

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Isamaa及其他嫌疑人否认调查方的说法。泰赫韦尔此前表示，该嫌疑涉及该党可能从大额捐款人帕尔韦尔·普鲁恩西尔德、蒂尼斯·帕尔茨以及非营利组织MTÜ Isamaalised的协调行动中获益；该组织支付了广告和分析服务费用。

选举前可能举行预审听证

泰赫韦尔认为，选举前该案最多可能举行一次预审听证。他指出，该案可能在投票前移交法院，但法院对指控的立场在选举前不会明朗。

检察院表示，辩方获准在下周一之前查阅证据材料。此后，检察官将决定下一步行动。检察院发言人考里·辛克维丘斯指出，如果案件移交法院，法院将负责后续程序的进展，并可在安排听证会时考虑选举临近的情况。

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