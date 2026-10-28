Центристська партія випередила Isamaa в опитуваннях Естонії — ERR News

В Естонії опозиційна Центристська партія вперше з 2023 року випередила за популярністю іншу опозиційну силу — партію Isamaa. За чотиритижневим середнім показником, підтримка Центристської партії зросла до 23,1%, тоді як рейтинг Isamaa знизився до 22,8%.

Про це повідомляє ERR News з посиланням на результати Norstat та Інституту суспільних досліджень. На початку місяця аналогічну зміну в рейтингах також фіксували опитування Emor і Turu-uuringud.

Зміни у рейтингах партій

За тиждень підтримка Центристської партії зросла на 1,4 відсоткового пункта та досягла найвищого рівня із серпня 2020 року. Водночас рейтинг Isamaa знизився на 1,2 відсоткового пункта. Востаннє партія втрачала перше місце в рейтингах у листопаді 2023 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка Соціал-демократичної партії за останні чотири тижні зросла на 1,8 відсоткового пункта — до 16,5%. Це її найкращий результат із вересня 2024 року. Далі в рейтингу розташувалися EKRE з 13,8%, Партія реформ із 12,3% та Parempoolsed із 6,4%.

Прогноз розподілу місць

Підтримка Партії реформ, яка входить до коаліції, за останні п'ять тижнів знизилася на 1,7 відсоткового пункта. Молодший партнер по коаліції Eesti 200 набрав 1,4%. Зелені, ERK і Koos отримали менш ніж по 1%.

Сумарно коаліційні партії підтримали 13,7% опитаних, а парламентські опозиційні сили — 76,2%. За розрахунками політолога Мартіна Мьольдера, Центристська партія могла б здобути 26 місць у Рійгікогу, Isamaa — 25, соціал-демократи — 18, EKRE — 14, Партія реформ — 12, Parempoolsed — шість. Агреговані результати охоплюють період з 28 вересня до 25 жовтня, протягом якого опитали 4 тисячі громадян Естонії виборчого віку.

Читай нас у