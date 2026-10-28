波兰因农药残留超标，未允许乌克兰苹果进入欧盟

波兰监管机构因农药残留量超过允许标准，扣留了一批来自乌克兰的新鲜苹果。实验室检测发现其中含有两种化学物质，其中包括卡班达唑——该物质在欧盟范围内被禁止用于植物保护。 波兰方面决定将整批货物退还给乌克兰发货方。

在边境检查过程中，专家发现苹果样本中两种物质——斯皮罗梅西芬和卡班达唑——的残留量均超过了最高允许限值。

根据实验室检测结果，斯皮罗梅西芬的浓度为0.042毫克/千克，而允许标准为0.02毫克/千克。因此，其含量超过规定限值一倍以上。

在杀菌剂卡苯达唑方面，超标情况更为严重。受检样本中的卡苯达唑浓度在0.046至0.086毫克/千克之间，而最高允许限值为0.01毫克/千克。

其中一个样本中的卡苯达唑含量超标8.6倍。在欧盟境内，完全禁止将该化学化合物用作植物保护剂。

在收到实验室分析结果后，波兰方面立即向欧洲危险食品和饲料快速预警系统（RASFF）通报了该信息。

该系统将此事件归类为“严重风险”。经核查，监管机构决定将整批苹果退还给乌克兰发货方，禁止其进入欧盟市场。

波兰是欧洲苹果市场的重要参与者之一，仍是欧盟最大的苹果生产国。

据2024年数据显示，波兰果园的苹果产量占欧盟总产量的29%。当年，欧盟共收获苹果1160万吨。

这一事件表明，在将乌克兰农产品出口至欧洲市场时，遵守欧盟关于农药残留的要求至关重要。

波兰行业媒体Sad24对此进行了报道。

与此同时，乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，平均比上周结束时上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品价格在三天内出现上涨。

需要指出的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格已出现上涨。 在首都的批发市场，红番茄、粉番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。与此同时，在零售连锁店中，价格标签因产品种类、地区以及是否有特别促销活动而存在显著差异。

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