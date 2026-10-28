Польша не пропустила украинские яблоки в ЕС из-за превышения норм содержания пестицидов

Польские контролирующие органы задержали партию свежих яблок из Украины из-за превышения допустимых уровней остатков пестицидов. Лабораторные исследования выявили два химических вещества, в том числе карбендазим, применение которого для защиты растений запрещено в Европейском Союзе. Польская сторона решила вернуть всю партию украинскому отправителю.

В ходе пограничного контроля специалисты обнаружили в образцах яблок превышение максимально допустимых уровней остатков сразу двух веществ — спиромезифена и карбендазима.

По результатам лабораторных исследований концентрация спиромезифена составляла 0,042 мг/кг при допустимой норме 0,02 мг/кг. Таким образом, его содержание превышало установленный лимит более чем вдвое.

Еще более существенное превышение зафиксировали в отношении фунгицида карбендазима. Его концентрация в исследованных образцах составляла от 0,046 до 0,086 мг/кг, тогда как максимально допустимый уровень — 0,01 мг/кг.

В одном из образцов содержание карбендазима превысило допустимую норму в 8,6 раза. Использование этого химического соединения в качестве средства защиты растений полностью запрещено на территории ЕС.

После получения результатов лабораторных анализов польская сторона в срочном порядке передала информацию в Европейскую систему быстрого оповещения об опасных пищевых продуктах и кормах — RASFF.

Инцидент в системе классифицировали как риск серьезного уровня. По итогам проверки контролирующие органы приняли решение вернуть всю партию яблок украинскому отправителю, не допуская её на рынок Европейского Союза.

Польша является одним из ключевых игроков европейского рынка яблок и остается крупнейшим производителем этой продукции в Евросоюзе.

По данным за 2024 год, на польские сады приходилось 29 % общего урожая яблок в ЕС. Всего в том году в Европейском Союзе собрали 11,6 млн тонн яблок.

Этот инцидент демонстрирует важность соблюдения требований ЕС относительно остатков средств защиты растений при экспорте украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Об этом пишет польское отраслевое издание Sad24.

Между тем в Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита на европейском рынке.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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