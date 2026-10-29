Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу военные варианты действий в отношении Ирана. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal, которая цитирует американских чиновников и других собеседников, осведомленных о ходе встречи.

Встреча с военным руководством

По данным издания, во встрече также участвовали министр обороны США Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие члены кабинета. Встреча состоялась на следующий день после переговоров военных руководителей с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как сообщалось, Вэнс контактировал с Ираном, пытаясь возобновить мирные переговоры. В то же время Трамп отверг эти сообщения, заявив, что общение Вэнса с иранской стороной касалось только дефицита медицинского оборудования.

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Усиление обороны в регионе

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США предупредили несколько арабских государств Персидского залива о необходимости быть готовыми к короткой, но интенсивной военной кампании после промежуточных выборов в США. По данным газеты, США также, вероятно, готовятся к новому удару: направили в Израиль дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и переместили военных с баз, которые были более уязвимы к эскалации.

В регион также доставили дополнительные средства ПВО, боеприпасы и другие запасы, отмечает издание. Иран публично и в частном порядке предупреждал, что в случае удара США будет атаковать широкий спектр американских целей и целей государств Залива.

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