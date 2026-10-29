Dowódca Centralnego Dowództwa USA admirał Brad Cooper przedstawił prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wojskowe warianty działań wobec Iranu. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na „The Wall Street Journal”, który cytuje amerykańskich urzędników i inne źródła zaznajomione z przebiegiem spotkania.

Spotkanie z kierownictwem wojskowym

Według publikacji w spotkaniu uczestniczyli również sekretarz obrony USA Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine oraz inni członkowie gabinetu. Spotkanie odbyło się dzień po rozmowach dowódców wojskowych z wiceprezydentem USA J.D. Vance’em.

Jak informowano, Vance kontaktował się z Iranem, próbując wznowić rozmowy pokojowe. Jednocześnie Trump odrzucił te doniesienia, oświadczając, że kontakty Vance’a ze stroną irańską dotyczyły wyłącznie niedoboru sprzętu medycznego.

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Wzmocnienie obrony w regionie

Wcześniej „The Wall Street Journal” informował, że USA ostrzegły kilka arabskich państw Zatoki Perskiej o konieczności przygotowania się na krótką, ale intensywną kampanię wojskową po wyborach uzupełniających w USA. Według gazety USA prawdopodobnie przygotowują się również do nowego uderzenia: wysłały do Izraela dodatkowy system obrony powietrznej Patriot i przeniosły personel wojskowy z baz bardziej narażonych na eskalację.

Do regionu dostarczono również dodatkowe środki obrony powietrznej, amunicję i inne zapasy, zaznacza publikacja. Iran publicznie i prywatnie ostrzegał, że w przypadku uderzenia USA zaatakuje szerokie spektrum amerykańskich celów oraz celów w państwach Zatoki.

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