W pobliżu Urdy, około 130 kilometrów na południe od Madrytu, potwierdzono śmierć 69 osób w wyniku zderzenia dwóch szybkich pociągów. Jak informuje Interia, początkowo na stronie internetowej organu badającego wypadek pojawiła się informacja o 74 ofiarach śmiertelnych, jednak szybko ją skorygowano.

Zderzenie na linii Madryt—Sewilla

Do wypadku doszło w środę rano na linii między Madrytem a Sewillą. Pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył pociągu prywatnej firmy Iryo, który stał na torze.

Rodziny ofiar przekazują próbki DNA w celu identyfikacji zabitych. Do Toledo przewieziono 52 ciała, podczas gdy miejscowa kostnica jest przystosowana do przyjęcia 30. Dlatego wojsko utworzyło tymczasową kostnicę z namiotami i chłodzonymi kontenerami. Na miejscu wypadku prowadzono poszukiwania z udziałem psów służbowych i dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

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Śledczy sprawdzają działanie systemu kontroli

Minister transportu Óscar Puente oświadczył, że przed zderzeniem doszło do awarii automatycznego systemu kontroli, przez którą na danym odcinku wstrzymano ruch pociągów. Później centrum zarządzania podjęło decyzję o wznowieniu ruchu, po czym pociąg Renfe przejechał około 25 kilometrów i zderzył się ze składem Iryo. Minister określił okoliczności udzielenia zgody na dalszą jazdę jako niejasne.

Sąd w Orgaz nakazał zabezpieczyć rejestratory obu pociągów oraz zebrać dokumenty z centrum zarządzania Adif w Madrycie. Śledztwo ma ustalić kolejność wydarzeń oraz osoby odpowiedzialne za wypadek.

Król Filip VI odwiedził poszkodowanych w szpitalu w Toledo i wezwał do dokładnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Wśród zabitych jest była minister zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego Fátima Báñez, której śmierć potwierdziła organizacja pracodawców CEOE.

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