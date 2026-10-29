在马德里以南约130公里处的乌尔达附近，两列高速列车相撞已确认造成69人死亡。Interia报道称，负责调查事故的机构网站最初公布死亡人数为74人，但该信息很快被更正。

马德里—塞维利亚线路发生碰撞

事故发生在周三上午，地点位于马德里与塞维利亚之间的线路上。国营运营商Renfe的一列列车撞上了停在轨道上的私营公司Iryo列车尾部。

遇难者家属正在提供DNA样本，以确认死者身份。52具遗体被送往托莱多，而当地太平间只能容纳30具遗体。因此，军方搭建了配有帐篷和冷藏集装箱的临时太平间。事故现场的搜寻行动动用了工作犬和配备热成像摄像头的无人机。

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调查人员核查控制系统运行情况

交通部长奥斯卡·普恩特表示，碰撞前自动控制系统发生故障，因此相关路段的列车运行被暂停。随后，控制中心决定恢复运行，Renfe列车行驶约25公里后与Iryo列车相撞。部长称，批准继续运行的情况尚不明确。

奥尔加斯法院下令确保保存两列列车的记录仪，并从马德里的Adif控制中心收集文件。调查将确定事件经过以及对事故负有责任的人员。

国王费利佩六世前往托莱多一家医院探望伤者，并呼吁彻底查明这起悲剧的情况。死者中包括前就业和社会保障部长法蒂玛·巴涅斯，其死讯已获雇主组织CEOE确认。

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