Возле Урды, примерно в 130 километрах к югу от Мадрида, в результате столкновения двух скоростных поездов подтверждена гибель 69 человек. Как сообщает Interia, сначала на сайте органа, расследующего аварию, появились данные о 74 погибших, однако эту информацию быстро исправили.

Столкновение на линии Мадрид—Севилья

Авария произошла утром в среду на линии между Мадридом и Севильей. Поезд государственного перевозчика Renfe врезался в хвост поезда частной компании Iryo, стоявшего на пути.

Семьи жертв передают образцы ДНК для идентификации погибших. В Толедо доставили 52 тела, тогда как местный морг рассчитан на 30. Поэтому военные оборудовали временный морг с палатками и холодильными контейнерами. На месте аварии поиски велись с привлечением служебных собак и дронов с тепловизионными камерами.

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Следствие проверяет работу системы контроля

Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что перед столкновением произошла неисправность автоматической системы контроля, из-за которой на соответствующем участке остановили движение поездов. Позднее центр управления принял решение возобновить движение, после чего поезд Renfe проехал около 25 километров и столкнулся с составом Iryo. Министр назвал неясными обстоятельства предоставления разрешения на дальнейшее движение.

Суд в Оргасе распорядился обеспечить сохранность регистраторов обоих поездов и собрать документы из центра управления Adif в Мадриде. Расследование должно установить последовательность событий и ответственных за аварию.

Король Филипп VI посетил пострадавших в больнице Толедо и призвал тщательно выяснить обстоятельства трагедии. Среди погибших — бывшая министр занятости и социального обеспечения Фатима Баньес, смерть которой подтвердила организация работодателей CEOE.

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