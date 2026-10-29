Hobbs: nie można odłożyć kart do głosowania bez dowodów — The Hill

W USA sekretarz stanu Waszyngtonu Steve Hobbs poinformował Departament Sprawiedliwości, że bez indywidualnych dowodów na niespełnianie przez wyborców kryteriów kwalifikacyjnych urzędnicy nie mogą odmawiać przetwarzania kart do głosowania zarejestrowanych wyborców. Resort prosił o odłożenie kart do głosowania ponad 400 osób, które władze federalne określiły jako prawdopodobnie niebędące obywatelami USA.

Wniosek Departamentu Sprawiedliwości

Jak podaje The Hill, na początku tego tygodnia Departament Sprawiedliwości USA wysłał do Hobbsa list z prośbą do stanowych organów wyborczych o odłożenie kart do głosowania osób, które, według resortu, bezprawnie zarejestrowały się do głosowania. W liście ministerstwo oświadczyło również, że wyborcy ci oddali około 1 500 głosów w poprzednich wyborach.

Federalna instytucja zwróciła się o odłożenie kart do głosowania tych osób w nadchodzących wyborach śródokresowych, dopóki władze stanowe nie potwierdzą ich prawa do głosowania. Chodzi o twierdzenia Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczące statusu wyborców.

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Odpowiedź Hobbsa

W odpowiedzi Hobbs zwrócił się do ministerstwa o przedstawienie indywidualnych dowodów, aby urzędnicy wyborczy mogli podjąć działania zgodnie z prawem federalnym i stanowym. Określił moment wysłania listu jako niezwykle rozczarowujący, ponieważ stan wysłał karty do głosowania wszystkim aktywnym zarejestrowanym wyborcom najpóźniej 16 października, a wniosek wpłynął mniej niż tydzień przed dniem głosowania.

Według Hobbsa jego biuro regularnie konsultuje się z Departamentem Sprawiedliwości w miesiącach poprzedzających wybory, dlatego kwestie dotyczące rejestracji wyborców, jeśli istniały uzasadnione podstawy, należało podnieść wcześniej. The Hill zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości USA o komentarz.

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