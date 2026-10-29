在美国，华盛顿州州务卿史蒂夫·霍布斯向司法部表示，在没有证明选民不符合资格标准的个别证据的情况下，官员不能拒绝处理已登记选民的选票。该部门曾要求搁置400多人的选票，联邦当局称这些人可能不是美国公民。

司法部的请求

据《国会山报》报道，本周早些时候，美国司法部致信霍布斯，请求州选举机构搁置该部门称非法登记投票的人员的选票。司法部还在信中表示，这些选民在此前的选举中投出了约1,500张选票。

该联邦机构要求在即将举行的中期选举中搁置这些人的选票，直至州当局确认他们的投票资格。这涉及美国司法部关于这些选民身份的说法。

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霍布斯的回应

霍布斯在回复中要求司法部提供个别证据，以便选举官员能够依照联邦法律和州法律采取行动。他称来信的时间点极其令人失望，因为该州最迟已于10月16日向所有活跃登记选民寄送选票，而这项请求在投票日前不到一周才送达。

霍布斯表示，在选举前的数月里，他的办公室会定期与司法部进行磋商，因此，如有合理依据，有关选民登记的问题本应更早提出。《国会山报》已向美国司法部寻求置评。

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