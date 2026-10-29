В США государственный секретарь штата Вашингтон Стив Хоббс заявил Министерству юстиции, что без индивидуальных доказательств несоответствия избирателей критериям должностные лица не могут отказываться обрабатывать бюллетени зарегистрированных избирателей. Ведомство просило отложить бюллетени более 400 человек, которых федеральные власти назвали вероятными негражданами США.

Обращение Минюста

Как сообщает The Hill, ранее на этой неделе Минюст США направил Хоббсу письмо с просьбой к избирательным органам штата отложить бюллетени людей, которые, по данным ведомства, незаконно зарегистрировались для голосования. В письме министерство также заявило, что эти избиратели подали около 1 500 бюллетеней на предыдущих выборах.

Федеральное ведомство просило отложить бюллетени этих людей на предстоящих промежуточных выборах, пока власти штата не подтвердят их право голоса. Речь идет об утверждениях Минюста США относительно статуса избирателей.

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Ответ Хоббса

В ответе Хоббс попросил министерство предоставить индивидуальные доказательства, чтобы избирательные должностные лица могли принять меры в соответствии с федеральным законодательством и законами штата. Он назвал время отправки письма крайне разочаровывающим, поскольку штат разослал бюллетени всем активным зарегистрированным избирателям не позднее 16 октября, а обращение поступило менее чем за неделю до дня голосования.

По словам Хоббса, его офис регулярно консультируется с Минюстом на протяжении месяцев перед выборами, поэтому вопросы, касающиеся регистрации избирателей, при наличии обоснованных оснований следовало поднять раньше. The Hill обратился в Минюст США за комментарием.

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