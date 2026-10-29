Porażka Ukrainy w wojnie może kosztować Stany Zjednoczone Ameryki znacznie więcej niż udzielenie Kijowowi wsparcia finansowego i wojskowego. Ewentualne zwycięstwo Rosji grozi Amerykanom wzrostem kosztów życia, podwyżką podatków oraz znacznym wzrostem wydatków obronnych USA w związku z nasileniem się niestabilności w Europie oraz presji na Tajwan, Koreę Południową i Japonię.

Osłabienie sojuszników będzie wymagało od Waszyngtonu zwiększenia zobowiązań wojskowych wobec NATO. Ponadto destabilizacja w nowych regionach stworzy zagrożenie dla światowych szlaków handlowych i dostaw energii, co doprowadzi do gwałtownego wzrostu cen paliw i inflacji. Jednocześnie Pekin i inne autokratyczne reżimy bacznie obserwują reakcję Zachodu, dlatego Stany Zjednoczone muszą jasno pokazać, że agresja zbrojna nie przynosi żadnych korzyści.

Magazyn „Forbes” podkreśla, że Europa również powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zaprzestać finansowania rosyjskiej machiny wojennej poprzez zakup paliwa z Rosji. Nawet jeśli konieczne będzie podjęcie negocjacji, nie powinny one przerodzić się w kapitulację, a Ukraina musi mieć decydujący głos w określaniu własnej przyszłości.

Źródło: Forbes.

W Stanach Zjednoczonych poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa na początku października spadło do 30%, jak wynika z sondażu Pew Research Center. Jest to najniższy wynik w drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa i jeden z najniższych poziomów poparcia dla szefa Białego Domu w przededniu wyborów uzupełniających w ostatnich dziesięcioleciach.

Demokraci w USA przygotowują się do zainicjowania, w przypadku przejęcia kontroli nad Kongresem po wyborach 3 listopada, dochodzeń dotyczących finansów rodziny prezydenta Donalda Trumpa, działalności Pentagonu oraz polityki imigracyjnej.

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