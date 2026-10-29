乌克兰在战争中战败，对美利坚合众国造成的代价可能远高于向基辅提供财政和军事支持。 俄罗斯若获胜，将导致欧洲局势动荡加剧，并对台湾、韩国和日本施加更大压力，从而使美国民众面临生活成本上涨、税收增加以及美国国防开支大幅攀升的风险。

盟友力量的削弱将迫使华盛顿增加对北约的军事承诺。此外，新地区局势的动荡将威胁全球贸易通道和能源供应，从而导致燃料价格飙升和通货膨胀。 与此同时，北京及其他专制政权正密切关注西方的反应，因此美国必须明确表明，武力侵略不会带来任何好处。

《福布斯》杂志强调，欧洲也应承担起更大的安全责任，并停止通过从俄罗斯购买燃料来资助其军事机器。 即使有必要进行谈判，这些谈判也不应演变为投降，乌克兰在决定自身未来时应拥有决定性发言权。

来源：《福布斯》。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的民调显示，10月初，美国总统唐纳德·特朗普的支持率已降至30%。 这是特朗普第二任期内的最低支持率，也是近几十年来中期选举前夕白宫主人所获得的支持率之一。

美国民主党人正准备，若在11月3日选举后取得国会控制权，将就唐纳德·特朗普总统家族的财务状况、五角大楼的活动以及移民政策发起调查。

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