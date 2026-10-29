Поражение Украины в войне может обойтись Соединённым Штатам Америки значительно дороже, чем оказание финансовой и военной поддержки Киеву. Возможная победа России грозит американцам ростом стоимости жизни, повышением налогов и существенным увеличением оборонных расходов США из-за усиления нестабильности в Европе и давления на Тайвань, Южную Корею и Японию.

Ослабление позиций союзников потребует от Вашингтона наращивания военных обязательств перед НАТО. Кроме того, дестабилизация в новых регионах создаст угрозу для мировых торговых путей и энергоснабжения, что приведет к скачку цен на топливо и инфляции. В то же время Пекин и другие авторитарные режимы внимательно следят за реакцией Запада, поэтому США должны четко продемонстрировать, что вооруженная агрессия не дает никаких преимуществ.

Издание Forbes подчеркивает, что Европа также должна взять на себя большую ответственность за безопасность и прекратить финансирование российской военной машины через закупку топлива у РФ. Даже в случае необходимости проведения переговоров они не должны превращаться в капитуляцию, а Украина должна иметь решающий голос в определении собственного будущего.

Источник: Forbes.

В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в начале октября снизился до 30%, свидетельствует опрос Pew Research Center. Это самый низкий показатель за второй президентский срок Трампа и один из самых низких уровней поддержки главы Белого дома накануне промежуточных выборов за последние десятилетия.

Демократы в США готовятся в случае получения контроля над Конгрессом после выборов 3 ноября инициировать расследование в отношении финансов семьи президента Дональда Трампа, деятельности Пентагона и иммиграционной политики.

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