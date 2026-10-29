Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez oświadczył, że w sobotę, 31 października, w kraju zostanie zaangażowanych 70 tys. funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w celu utrzymania porządku publicznego podczas planowanych protestów. Urzędnik nazwał ten dzień, przypadający na Halloween, dniem stwarzającym „bardzo wysokie ryzyko” dla porządku publicznego.

Wezwania do wieczornych zgromadzeń

Jak informuje Cyprus Mail, Nuñez powiedział dziennikarzom, że kilka radykalnych grup rozpowszechniało w mediach społecznościowych wezwania do gwałtownych zgromadzeń. Według niego odpowiedź służb bezpieczeństwa będzie „niezwykle stanowcza”.

Minister osobno zwrócił uwagę na ryzyko zamieszek w sobotni wieczór, po zakończeniu głównych demonstracji. Poinformował o wezwaniach przedstawicieli ruchu pracowniczego, zradykalizowanych grup lewicowych oraz niektórych zradykalizowanych stron ruchu „żółtych kamizelek” do wychodzenia na uliczne zgromadzenia od godz. 20:00 w wielu miastach Francji.

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Poprzednie akcje i nowe wezwania

Według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w marszach w ubiegłą sobotę uczestniczyło 410 tys. osób. Władze również zaangażowały wtedy 70 tys. policjantów, co, według oceny resortu, pomogło uniknąć powtórzenia grabieży i wandalizmu, które objęły wiele miast 17 października.

Liderzy związków zawodowych i studenci wezwali do nowych protestów 31 października oraz ogólnokrajowego strajku 5 listopada. Twierdzą, że niezadowolenie z płac, kosztów życia i stanu usług publicznych wykracza poza ruch studencki, który uaktywnił się miesiąc wcześniej.

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