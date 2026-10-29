Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньез заявил, что в субботу, 31 октября, в стране привлекут 70 тысяч сотрудников сил безопасности для поддержания общественного порядка во время запланированных протестов. Чиновник назвал этот день, который приходится на Хэллоуин, представляющим «очень высокий риск» для общественного порядка.

Призывы к вечерним собраниям

Как сообщает Cyprus Mail, Нуньез сказал журналистам, что несколько радикальных групп распространяли в социальных сетях призывы к насильственным собраниям. По его словам, ответ сил безопасности будет «чрезвычайно решительным».

Министр отдельно обратил внимание на риск беспорядков в субботу вечером, после завершения основных демонстраций. Он сообщил о призывах представителей трудового движения, радикализированных левых групп и некоторых радикализированных сайтов движения «желтых жилетов» выходить на уличные собрания с 20:00 во многих городах Франции.

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Предыдущие акции и новые призывы

По данным Министерства внутренних дел Франции, в маршах в прошлую субботу приняли участие 410 тысяч человек. Тогда власти также привлекли 70 тысяч полицейских, что, по оценке ведомства, помогло избежать повторения мародерства и вандализма, охвативших многие города 17 октября.

Лидеры профсоюзов и студенты призвали к новым протестам 31 октября и общенациональной забастовке 5 ноября. Они заявляют, что недовольство зарплатами, стоимостью жизни и состоянием государственных услуг выходит за пределы студенческого движения, активизировавшегося месяцем ранее.

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