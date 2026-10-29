美国中央司令部司令、海军上将布拉德·库珀向美国总统唐纳德·特朗普 ներկայաց了针对伊朗的军事行动选项。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引《华尔街日报》的消息称，后者引述了美国官员及其他了解会议进程的消息人士。

与军方领导层会晤

据该媒体报道，美国国防部长皮特·赫格塞思、参谋长联席会议主席丹·凯恩上将及其他内阁成员也参加了此次会晤。此次会晤在军方领导人与美国副总统J.D.万斯举行会谈的次日进行。

据报道，万斯曾与伊朗接触，试图重启和平谈判。与此同时，特朗普否认了这些报道，称万斯与伊朗方面的沟通仅涉及医疗设备短缺问题。

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加强该地区防御

此前，《华尔街日报》报道称，美国已警告多个波斯湾阿拉伯国家，需要为美国中期选举后可能进行的短暂但激烈的军事行动做好准备。据该报称，美国也可能正在准备发动新的打击：向以色列部署了额外一套“爱国者”防空系统，并将军人从更容易受到局势升级影响的基地转移出去。

该媒体指出，额外的防空装备、弹药和其他物资也已运抵该地区。伊朗曾公开和私下警告，如果美国发动打击，伊朗将攻击广泛的美国目标以及海湾国家的目标。

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