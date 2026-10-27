《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方批准启动谈判，制定首份打击环境犯罪的国际议定书。该文件将涵盖非法野生动物贸易、非法砍伐森林和废物走私。据Mongabay报道，议定书草案计划在未来两年内完成。

就启动谈判进行投票

启动制定该议定书的决议于10月23日在公约缔约方第13次两年一度会议期间获得通过。这项倡议由12个国家提出，其中包括8个拉丁美洲国家和4个非洲国家，由巴西牵头。

共有83个国家投票支持该决议，12个国家投票反对，其中包括美国和日本。另有27个国家弃权。通过该决定需要三分之二多数票。

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合作打击犯罪网络

新议定书旨在便利环境犯罪案件的调查、刑事起诉和司法审理。谈判将在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》框架内进行。该公约于2003年设立，旨在打击国际犯罪网络、洗钱和腐败。文件草案计划在两年后的下一次公约缔约方会议上讨论。

该公约已经拥有关于贩运人口、偷运移民，以及非法制造和贩运武器的议定书。决议指出，此类文件为国际合作建立了框架，包括引渡和追诉嫌疑人。

根据报道中引用的估计，环境犯罪的规模每年高达2810亿美元，国际犯罪集团经常参与其中。不同国家对环境违法行为的法律定义及相应处罚也不相同，这使司法管辖区之间的合作更加复杂。

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