Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению в Нью-Йорке, США, поддержал предложенную Японией резолюцию с призывом к ликвидации ядерного оружия. За документ проголосовали 150 стран, семь выступили против, еще 25 воздержались, сообщает The Japan Times.

Результаты голосования

Против резолюции голосовали, в частности, Китай, Российская Федерация — государство-агрессор, Иран и Северная Корея. Соединенные Штаты и Франция вошли в число стран, которые воздержались. Это уже 33-й год подряд, когда комитет Генассамблеи поддерживает такую японскую инициативу.

В тексте упомянуто, что участникам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в мае 2026 года не удалось достичь консенсуса. Резолюция призывает государства, обладающие ядерным оружием, полностью выполнять свои обязательства по участию в переговорах о разоружении.

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Призыв к КНДР

Документ подчеркивает, что Северную Корею нельзя признавать государством, обладающим ядерным оружием. Резолюция также призывает КНДР как можно скорее вернуться к Договору о нераспространении ядерного оружия и полностью выполнять его положения и гарантии Международного агентства по атомной энергии.

Относительно Договора о запрещении ядерного оружия в резолюции указано, что он был принят в 2017 году, а вступил в силу в 2021 году. Первая обзорная конференция сторон этого договора запланирована на ноябрь. Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН официально примет резолюцию на пленарном заседании в начале декабря.

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