Pierwszy Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. rozbrojenia w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych poparł zaproponowaną przez Japonię rezolucję wzywającą do likwidacji broni jądrowej. Za dokumentem zagłosowało 150 państw, siedem było przeciw, a kolejne 25 wstrzymało się od głosu, informuje The Japan Times.

Wyniki głosowania

Przeciw rezolucji głosowały między innymi Chiny, Federacja Rosyjska — państwo agresor, Iran i Korea Północna. Stany Zjednoczone i Francja znalazły się wśród państw, które wstrzymały się od głosu. Jest to 33. rok z rzędu, w którym komitet Zgromadzenia Ogólnego popiera taką japońską inicjatywę.

W tekście wspomniano, że uczestnikom Konferencji Przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w maju 2026 roku nie udało się osiągnąć konsensusu. Rezolucja wzywa państwa posiadające broń jądrową do pełnego wypełniania ich zobowiązań dotyczących udziału w negocjacjach rozbrojeniowych.

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Apel do KRLD

Dokument podkreśla, że Korea Północna nie może zostać uznana za państwo posiadające broń jądrową. Rezolucja wzywa także KRLD do jak najszybszego powrotu do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz pełnego przestrzegania jego postanowień i zabezpieczeń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

W odniesieniu do Traktatu o zakazie broni jądrowej w rezolucji wskazano, że został on przyjęty w 2017 roku, a wszedł w życie w 2021 roku. Pierwsza konferencja przeglądowa stron tego traktatu jest zaplanowana na listopad. Oczekuje się, że Zgromadzenie Ogólne ONZ formalnie przyjmie rezolucję na posiedzeniu plenarnym na początku grudnia.

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