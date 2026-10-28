Комітет ООН підтримав резолюцію Японії про ядерне роззброєння — The Japan Times

Перший комітет Генеральної Асамблеї ООН з питань роззброєння у Нью-Йорку, США, підтримав запропоновану Японією резолюцію із закликом до ліквідації ядерної зброї. За документ проголосували 150 країн, сім виступили проти, ще 25 утрималися, повідомляє The Japan Times.

Результати голосування

Проти резолюції голосували, зокрема, Китай, Російська Федерація — держава-агресор, Іран і Північна Корея. Сполучені Штати та Франція увійшли до числа країн, які утрималися. Це вже 33-й рік поспіль, коли комітет Генасамблеї підтримує таку японську ініціативу.

У тексті згадано, що учасникам Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у травні 2026 року не вдалося досягти консенсусу. Резолюція закликає держави, які володіють ядерною зброєю, повністю виконувати свої зобов’язання щодо участі в переговорах про роззброєння.

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Заклик до КНДР

Документ наголошує, що Північну Корею не можна визнавати державою, яка володіє ядерною зброєю. Резолюція також закликає КНДР якнайшвидше повернутися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та повністю виконувати його положення і гарантії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Щодо Договору про заборону ядерної зброї у резолюції зазначено, що його ухвалили 2017 року, а чинності він набув 2021-го. Перша оглядова конференція сторін цього договору запланована на листопад. Очікується, що Генеральна Асамблея ООН офіційно ухвалить резолюцію на пленарному засіданні на початку грудня.

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