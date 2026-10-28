Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против приезда в страну бразильского сенатора Флавио Болсонару, проигравшего президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом он сказал журналистам после возвращения с предвыборных митингов в Техасе, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Трампа о выборах

Трамп назвал президентские выборы в Бразилии очень странными, но отметил, что не поддерживал ни одного из кандидатов. По его словам, итог голосования является приемлемым, хотя сам избирательный процесс он охарактеризовал как ужасный.

Лула да Силва победил во втором туре, состоявшемся в воскресенье, с преимуществом более 4 млн голосов. На вопрос о местонахождении Болсонару президент США ответил, что слышал о его пребывании в Аргентине, однако не знает, где именно он находится.

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Сообщения о выезде сенатора

Во вторник высокопоставленный чиновник Госдепартамента США подтвердил Anadolu Agency, что Вашингтон выдаст визы Болсонару и членам его семьи. Бразильская газета O Globo со ссылкой на союзников семьи сообщила, что сенатор прибыл в Майами, где его встретил брат Эдуарду, который, согласно этим данным, помогал координировать выезд с американскими властями.

По данным агентства, Болсонару якобы покинул Бразилию, несмотря на запрет на выезд, введенный в понедельник судьей Федерального верховного суда. На следующий день федеральная полиция Бразилии аннулировала его обычный и дипломатический паспорта после невыполнения требования сдать документы. Ограничения связаны с расследованием подозрений в отмывании средств и уклонении от валютного контроля в финансовых операциях, связанных с его соратником. Сенатор отрицает правонарушения и в понедельник заявлял, что не намерен покидать страну.

Полиция Бразилии заявила, что не обнаружила записи о пересечении Болсонару официального пункта иммиграционного контроля, а иммиграционные органы Аргентины сообщили об отсутствии данных о его въезде в страну.

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