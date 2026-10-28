美国总统唐纳德·特朗普表示，他不会反对巴西参议员弗拉维奥·博索纳罗前往美国；后者在总统选举中败给了路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。据阿纳多卢通讯社报道，他在从得克萨斯州的竞选集会返回后对记者作出了这一表态。

特朗普就选举发表的声明

特朗普称巴西总统选举非常奇怪，但指出他并未支持任何一名候选人。他表示，投票结果可以接受，但他将选举过程本身形容为糟糕。

卢拉·达席尔瓦在周日举行的第二轮投票中以超过400万票的优势获胜。当被问及博索纳罗的下落时，美国总统回答说，他听说博索纳罗在阿根廷，但不知道其确切所在地。

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关于参议员离境的报道

周二，美国国务院一名高级官员向阿纳多卢通讯社证实，华盛顿将向博索纳罗及其家人发放签证。巴西报纸《O Globo》援引该家族盟友的消息称，这名参议员已抵达迈阿密，其兄弟爱德华多在那里迎接了他；据该报道，爱德华多协助与美国当局协调离境事宜。

据该通讯社报道，博索纳罗涉嫌在周一被联邦最高法院法官实施出境禁令后离开巴西。次日，巴西联邦警察在他未遵守上交证件的要求后，注销了他的普通护照和外交护照。这些限制与一项调查有关，该调查涉及对与其同伙有关的金融交易中涉嫌洗钱和规避外汇管制的疑问。该参议员否认存在违法行为，并于周一表示他无意离开该国。

巴西警方表示，未发现博索纳罗通过官方移民检查站的记录；阿根廷移民部门则表示，没有关于他入境该国的数据。

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