法国在国际海军防务展Euronaval 2026开幕前对以色列防务公司实施限制。该展会将于11月3日在巴黎附近的维勒班特开幕。以色列参展方将无法全面展示进攻性武器，《耶路撒冷邮报》报道。

对参展商的限制

法国政府已通知展会组织方，将为非政府性质的以色列参展方设定“明确定义且极具限制性的框架”。Euronaval被称为全球最大的海军防务产品展览会。

以色列国防部官员将这些措施称为一项系统性政策的一部分，旨在将以色列防务技术排除在国际舞台之外；他们表示，这项政策是在政治考量的借口下推行的。

Elbit将展示水下无人机

Elbit Systems表示，将首次在Euronaval展示其在无人水下航行器领域的能力。这些能力是在该公司收购International Submarine Engineering Ltd.后被纳入其产品组合的。该公司是自主水下系统供应商，已向20多个国家的客户交付超过250台水下航行器。

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Elbit计划将新解决方案与Seagull系列无人水面舰艇以及其海事产品组合中的其他研发成果一同展示。

此前的限制

2024年10月，以色列公司起初被禁止参加Euronaval，但巴黎商事法院撤销了这一决定。在6月举行的Eurosatory展会上，法国禁止以色列政府进行官方代表活动以及设立以色列国家馆，仅允许企业展示防空系统或弹道导弹防御系统。

在2025年6月于布尔歇举行的巴黎航展上，Israel Aerospace Industries、Rafael和Elbit Systems的展位在展会开幕前被黑墙隔开。在2027年下一届巴黎航展前，以色列公司也被告知，由于场地供应有限，它们将无法获得大面积展位。

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