Francja wprowadziła ograniczenia dla izraelskich firm zbrojeniowych przed międzynarodowymi targami morskimi Euronaval 2026, które rozpoczną się 3 listopada w Villepinte pod Paryżem. Izraelscy uczestnicy nie będą mogli w pełni prezentować broni ofensywnej, podaje Jerusalem Post.

Ograniczenia dla wystawców

Francuski rząd poinformował organizatorów targów o wprowadzeniu dla niepaństwowych izraelskich uczestników „jasno określonych i niezwykle restrykcyjnych ram”. Euronaval jest określany jako największe na świecie targi produktów obrony morskiej.

Urzędnicy izraelskiego Ministerstwa Obrony opisali te środki jako część systemowej polityki mającej na celu usunięcie izraelskich technologii obronnych z międzynarodowej areny, która, jak twierdzą, jest prowadzona pod pretekstem względów politycznych.

Elbit zaprezentuje podwodne drony

Elbit Systems oświadczył, że po raz pierwszy pokaże na Euronaval swoje możliwości w zakresie bezzałogowych pojazdów podwodnych. Zostały one włączone do portfolio firmy po przejęciu International Submarine Engineering Ltd., dostawcy autonomicznych systemów podwodnych, który dostarczył klientom w ponad 20 krajach ponad 250 pojazdów podwodnych.

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Elbit planuje zaprezentować nowe rozwiązania wraz z rodziną bezzałogowych jednostek nawodnych Seagull oraz innymi rozwiązaniami ze swojego portfolio morskiego.

Wcześniejsze ograniczenia

W październiku 2024 roku izraelskim firmom początkowo zakazano udziału w Euronaval, jednak sąd gospodarczy w Paryżu uchylił tę decyzję. Na targach Eurosatory w czerwcu Francja zakazała oficjalnej reprezentacji rządu Izraela oraz utworzenia izraelskiego pawilonu narodowego, zezwalając firmom na prezentowanie jedynie systemów obrony powietrznej lub obrony przed pociskami balistycznymi.

Na Paryskim Salonie Lotniczym w Le Bourget w czerwcu 2025 roku stoiska Israel Aerospace Industries, Rafael i Elbit Systems przed otwarciem wystawy odgrodzono czarnymi ścianami. Przed kolejnym salonem lotniczym w Paryżu w 2027 roku izraelskie firmy również poinformowano, że nie otrzymają znacznych powierzchni wystawienniczych ze względu na ograniczoną dostępność miejsca.

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