Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie miałby nic przeciwko przyjazdowi do kraju brazylijskiego senatora Flávio Bolsonaro, który przegrał wybory prezydenckie z Luizem Ináciem Lulą da Silvą. Powiedział to dziennikarzom po powrocie z wieców wyborczych w Teksasie, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie Trumpa w sprawie wyborów

Trump nazwał wybory prezydenckie w Brazylii bardzo dziwnymi, ale zaznaczył, że nie popierał żadnego z kandydatów. Według niego wynik głosowania jest do przyjęcia, choć sam proces wyborczy określił jako straszny.

Lula da Silva wygrał niedzielną drugą turę przewagą ponad 4 mln głosów. Zapytany o miejsce pobytu Bolsonaro, prezydent USA odpowiedział, że słyszał o jego pobycie w Argentynie, jednak nie wie, gdzie dokładnie się znajduje.

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Doniesienia o wyjeździe senatora

We wtorek wysoki urzędnik Departamentu Stanu USA potwierdził Anadolu Agency, że Waszyngton wyda wizy Bolsonaro i członkom jego rodziny. Brazylijska gazeta O Globo, powołując się na sojuszników rodziny, poinformowała, że senator przybył do Miami, gdzie spotkał go brat Eduardo, który według tych informacji pomagał koordynować wyjazd z władzami USA.

Według agencji Bolsonaro miał opuścić Brazylię mimo zakazu wyjazdu nałożonego w poniedziałek przez sędziego Federalnego Sądu Najwyższego. Następnego dnia brazylijska policja federalna anulowała jego zwykły i dyplomatyczny paszport po tym, jak nie zastosował się do wymogu oddania dokumentów. Ograniczenia są związane ze śledztwem dotyczącym podejrzeń o pranie pieniędzy i uchylanie się od kontroli walutowej w transakcjach finansowych związanych z jego współpracownikiem. Senator zaprzecza naruszeniom prawa i w poniedziałek oświadczył, że nie zamierza opuszczać kraju.

Policja Brazylii podała, że nie znalazła zapisu o przekroczeniu przez Bolsonaro oficjalnego punktu kontroli imigracyjnej, a argentyńskie służby imigracyjne poinformowały o braku danych dotyczących jego wjazdu do kraju.

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