Prokuratorzy antymafijni we Florencji, Bolonii i Brescii we Włoszech badają okoliczności śmierci w 2013 roku Davida Rossiego, byłego szefa komunikacji banku Monte dei Paschi di Siena. Informuje o tym ANSA English, powołując się na źródła.

Śmierć przy siedzibie głównej banku

Ciało 51-letniego Rossiego znaleziono 6 marca 2013 roku pod oknem jego biura na wewnętrznym dziedzińcu Palazzo Salimbeni, siedziby głównej Monte dei Paschi di Siena w toskańskim mieście Siena. Początkowo śmierć uznano za samobójstwo, jednak pozostawały podejrzenia, że Rossi mógł paść ofiarą przestępstwa.

Parlament Włoch powołał dwie komisje śledcze w tej sprawie: pierwszą w 2021 roku, a druga działa od 2024 roku. Druga komisja oświadczyła, że zebrane przez nią dowody wykluczają wersję samobójstwa, a także poinformowała o dwóch podejrzanych. Ustalono ich na podstawie informacji uzyskanych od dwóch osadzonych; wśród podejrzanych wymieniono byłego prezesa MPS Giuseppe Mussariego.

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Wersja o motywie ekonomicznym

Mussari zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom i ostrzegł przed możliwymi krokami prawnymi przeciwko przewodniczącemu komisji parlamentarnej.

Według agencji prokuratura w Sienie, która również wznowiła rozpatrywanie sprawy, przekazała dokumenty prokuratorom antymafijnym we Florencji po skardze żony i córki Rossiego. Prokuratorzy w Brescii mają badać możliwe ekonomiczne motywy domniemanego zabójstwa związane z ograniczeniem umów sponsorskich MPS. Mogło to naruszyć interesy osób powiązanych z kalabryjską mafią 'Ndrangheta.

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