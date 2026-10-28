Прокуроры по борьбе с мафией во Флоренции, Болонье и Брешии в Италии изучают обстоятельства смерти в 2013 году бывшего руководителя по коммуникациям банка Monte dei Paschi di Siena Дэвида Росси. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на источники.

Смерть возле штаб-квартиры банка

Тело 51-летнего Росси нашли 6 марта 2013 года под окном его офиса во внутреннем дворе Палаццо Салимбени — штаб-квартиры Monte dei Paschi di Siena в тосканском городе Сиена. Первоначально смерть признали самоубийством, однако сохранялись подозрения, что Росси мог стать жертвой преступления.

Парламент Италии создал две комиссии по расследованию этого дела: первую в 2021 году, а вторая работает с 2024 года. Вторая комиссия заявила, что обнаруженные ею доказательства исключают версию самоубийства, а также сообщила о двух подозреваемых. Их установили на основании информации, полученной от двух заключённых; среди подозреваемых назван бывший президент MPS Джузеппе Муссари.

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Версия экономического мотива

Муссари отрицал какие-либо неправомерные действия и предупредил о возможных юридических шагах против председателя парламентской комиссии.

По данным агентства, прокуратура Сиены, которая также возобновила рассмотрение дела, передала документы прокурорам по борьбе с мафией во Флоренции после жалобы жены и дочери Росси. Прокуроры Брешии, как сообщается, изучают возможные экономические мотивы предполагаемого убийства, связанные с сокращением спонсорских соглашений MPS. Это могло затронуть интересы людей, связанных с калабрийской мафией 'Ндрангета.

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