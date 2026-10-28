意大利佛罗伦萨、博洛尼亚和布雷西亚的反黑手党检察官正在调查Monte dei Paschi di Siena银行前传播负责人大卫·罗西2013年死亡的情况。ANSA English援引消息人士报道。

银行总部附近的死亡事件

2013年3月6日，51岁的罗西的遗体在托斯卡纳城市锡耶纳的萨林贝尼宫内院被发现，地点位于其办公室窗下；该建筑是Monte dei Paschi di Siena的总部。起初，这起死亡被认定为自杀，但始终有人怀疑罗西可能是犯罪受害者。

意大利议会就此案成立了两个调查委员会：第一个于2021年成立，第二个自2024年起开展工作。第二个委员会表示，其发现的证据排除了自杀的说法，并通报了两名嫌疑人。这些人是根据从两名囚犯处获得的信息确定的；嫌疑人中包括MPS前主席朱塞佩·穆萨里。

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经济动机说

穆萨里否认有任何不当行为，并警告可能对议会委员会主席采取法律行动。

据该通讯社报道，锡耶纳检察院也已重新审查此案，并在罗西的妻子和女儿提出申诉后，将文件移交给佛罗伦萨的反黑手党检察官。据报道，布雷西亚检察官正在研究这起疑似谋杀案可能存在的经济动机，该动机与MPS削减赞助协议有关。这可能影响与卡拉布里亚黑手党“恩德朗盖塔”有关人员的利益。

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