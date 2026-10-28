Według ANSA English, siedmiu miejskich menedżerów i innych urzędników we Włoszech uzgodniło wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu na mniej niż dwa lata w sprawie wielokrotnego nieumyślnego spowodowania śmierci w wyniku wypadku drogowego.

Wypadek na estakadzie

Postępowanie dotyczy wypadku autobusu miejskiego, do którego doszło 3 października 2023 roku w Mestre koło Wenecji. Zginęły w nim 22 osoby, a kolejne 14 zostało rannych. Do wypadku doszło, gdy pojazd miejski spadł z estakady i rozbił się na drodze poniżej.

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Ustalenia prokuratury

Prokurator z Wenecji Bruno Cherchi poinformował po zakończeniu etapu analizy eksperckiej, że w autobusie doszło do awarii układu kierowniczego. Cherchi złożył to oświadczenie pod koniec etapu analizy eksperckiej w ramach śledztwa.

W raporcie prokuratury wskazano, że bariery na estakadzie, ze względu na ich wiek i brak odpowiedniej konserwacji, nie mogły wytrzymać uderzenia, gdy autobus w nie uderzył.

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