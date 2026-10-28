По данным ANSA English, семеро муниципальных менеджеров и других должностных лиц в Италии договорились об условных сроках лишения свободы менее двух лет по делу о многократном непредумышленном убийстве в результате ДТП.

Авария на эстакаде

Производство касается аварии муниципального автобуса 3 октября 2023 года в Местре близ Венеции, в которой погибли 22 человека, еще 14 получили ранения. Авария произошла, когда муниципальное транспортное средство упало с эстакады и разбилось на дороге внизу.

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Выводы прокуратуры

Прокурор Венеции Бруно Керки после завершения этапа экспертного анализа сообщил, что в автобусе вышло из строя рулевое управление. Керки сделал это заявление в конце этапа экспертного анализа в рамках расследования.

В отчете прокуратуры указано, что ограждения на эстакаде из-за своего возраста и отсутствия надлежащего обслуживания не могли выдержать удар, когда автобус врезался в них.

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