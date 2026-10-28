Po wypadku na kolei dużych prędkości w pobliżu Toledo w Hiszpanii los obywatela Włoch pozostaje nieznany. W katastrofie, do której doszło w środę, zginęły dziesiątki osób, informuje ANSA English, powołując się na źródła.

W pociągu było pięciu Włochów

Wcześniej tego samego dnia włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że na pokładzie pociągu Iryo, który uczestniczył w wypadku, znajdowało się pięciu obywateli kraju. Według resortu czworo z nich czuje się dobrze.

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Strona włoska nadal weryfikowała informacje dotyczące piątego pasażera. Później źródła poinformowały, że los tego obywatela Włoch po wypadku w pobliżu Toledo pozostaje nieznany.

Konsul udał się na miejsce katastrofy

Włoski konsul w Madrycie udał się na miejsce katastrofy kolejowej. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło również sztab kryzysowy, aby reagować na sytuację.

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