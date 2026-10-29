Federalna konferencja uczniów Niemiec zorganizuje 20 listopada własną akcję protestacyjną w Berlinie wspólnie z sojuszem obywatelskim. Poinformowała o tym sekretarz generalna organizacji Emmy Kirchhoff na antenie RTL i n-tv, pisze Der Spiegel.

Według Kirchhoff w wydarzeniu mają uczestniczyć również nauczyciele i inne ruchy młodzieżowe. Udział potwierdziły już Związek Zawodowy Edukacji i Nauki GEW, Federalna Rada Rodziców oraz ruch Fridays for Future. Organizatorzy zwrócili się także do innych stowarzyszeń; oprócz Berlina akcje mogą odbyć się również w innych miastach.

Przyczyny protestu

Kirchhoff oświadczyła, że młodzi ludzie są oburzeni tym, iż politycy podejmują decyzje dotyczące ich bez ich udziału. Wśród problemów wymieniła system emerytalny, rynek pracy oraz stan szkół, które, jak powiedziała, często są zaniedbane. Zauważyła również, że wielu młodych ludzi nie oczekuje już, że będzie żyć lepiej niż ich rodzice.

Federalna konferencja uczniów wcześniej zdystansowała się od demonstracji, które inicjatywa Gen Z regelt planuje na 31 października w około 30 miastach Niemiec. Uczestnicy tych akcji zamierzają domagać się silniejszej ochrony klimatu, działań przeciwko rosnącym kosztom życia oraz sprzeciwić się obowiązkowej służbie wojskowej. Inicjatywa Gen Z regelt wyraźnie odrzuca przemoc.

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Obawy przed zamieszkami

Kirchhoff wyjaśniła decyzję o przeprowadzeniu osobnej akcji niejasną strukturą Gen Z regelt oraz obawami przed możliwymi zamieszkami. Podkreśliła, że przemoc nie jest rozwiązaniem problemów i że konieczny jest dialog. Jednocześnie przedstawicielka konferencji zadeklarowała poparcie dla dążenia młodych ludzi do większych inwestycji, przede wszystkim w edukację.

Stowarzyszenia biznesowe w liście do ministra spraw wewnętrznych Alexandera Dobrindta wezwały do zapewnienia widocznej obecności policji w zatłoczonych centralnych częściach miast i w pobliżu obiektów handlowych podczas protestów 31 października. Autorzy listu, powołując się na ocenę sytuacji we Francji, ostrzegli przed możliwymi zakłóceniami działalności z powodu blokad i zgromadzeń. Zasugerowali również, że uczestnicy skłonni do przemocy mogą wykorzystać pokojowe akcje do własnych celów. Jednocześnie niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że na razie nie dostrzega konkretnych wezwań do przemocy.

Współprzewodniczący Partii Zielonych Felix Banaszak ostrzegł przed traktowaniem uczestników młodzieżowych protestów z góry jako potencjalnych sprawców naruszeń. Jego zdaniem na żądania ruchu protestacyjnego należy reagować politycznie, a nie ograniczać się do ostrzeżeń przed przemocą.

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