Rząd federalny Niemiec po raz pierwszy wypowiedział się na temat internetowego środowiska White Tiger, którego uczestnicy, według Der Spiegel, za pośrednictwem czatów nakłaniają dzieci i nastolatków do przemocy wobec samych siebie.

Nakłanianie do przemocy na czatach

Publikacja określa White Tiger jako przejaw okrutnego trendu wśród młodzieży. Zgodnie z jej opisem nastolatki podczas rozmów na czatach nakłaniają swoich rówieśników do przemocy wobec samych siebie. Często uczestnicy tego internetowego środowiska sami są niepełnoletni.

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Reakcja rządu federalnego

W tytule i opisie publikacji zaznaczono, że działalność White Tiger wiąże się ze śmiercią dzieci i nastolatków. Materiał Der Spiegel poświęcono pierwszej reakcji rządu federalnego na to środowisko. Publikację opublikowano 29 października 2026 roku.

Na liście powiązanych materiałów publikacja wspomina również o zatrzymaniu w Hamburgu domniemanego internetowego sadysty po samobójstwie osoby niepełnoletniej w Stanach Zjednoczonych, a także o historii 13-letniego nastolatka, który szukał przyjaciół w sieci i, według sformułowania Spiegel, został doprowadzony do śmierci.

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