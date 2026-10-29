Уряд Німеччини вперше прокоментував сцену White Tiger — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини вперше висловився щодо онлайн-сцени White Tiger, учасники якої, за даними Der Spiegel, через чати спонукають дітей і підлітків до насильства над собою.

Схиляння до насильства в чатах

Видання називає White Tiger проявом жорстокої тенденції серед молоді. За його описом, підлітки схиляють однолітків до насильства над собою під час листування в чатах. Нерідко учасники цієї онлайн-сцени самі є неповнолітніми.

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Реакція федерального уряду

У заголовку й описі публікації зазначено, що діяльність White Tiger пов’язують із загибеллю дітей і підлітків. Матеріал Der Spiegel присвячений першій реакції федерального уряду на цю сцену. Публікацію оприлюднили 29 жовтня 2026 року.

У переліку пов’язаних матеріалів видання також згадує затримання в Гамбурзі ймовірного онлайн-садиста після самогубства неповнолітньої у США, а також історію 13-річного підлітка, який шукав друзів у мережі та, за формулюванням Spiegel, був доведений до смерті.

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