Уряд Німеччини вперше прокоментував сцену White Tiger — Der Spiegel
Федеральний уряд Німеччини вперше висловився щодо онлайн-сцени White Tiger, учасники якої, за даними Der Spiegel, через чати спонукають дітей і підлітків до насильства над собою.
Схиляння до насильства в чатах
Видання називає White Tiger проявом жорстокої тенденції серед молоді. За його описом, підлітки схиляють однолітків до насильства над собою під час листування в чатах. Нерідко учасники цієї онлайн-сцени самі є неповнолітніми.
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Реакція федерального уряду
У заголовку й описі публікації зазначено, що діяльність White Tiger пов’язують із загибеллю дітей і підлітків. Матеріал Der Spiegel присвячений першій реакції федерального уряду на цю сцену. Публікацію оприлюднили 29 жовтня 2026 року.
У переліку пов’язаних матеріалів видання також згадує затримання в Гамбурзі ймовірного онлайн-садиста після самогубства неповнолітньої у США, а також історію 13-річного підлітка, який шукав друзів у мережі та, за формулюванням Spiegel, був доведений до смерті.