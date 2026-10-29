Федеральное правительство Германии впервые высказалось об онлайн-сцене White Tiger, участники которой, по данным Der Spiegel, через чаты склоняют детей и подростков к насилию над собой.

Склонение к насилию в чатах

Издание называет White Tiger проявлением жестокой тенденции среди молодежи. Согласно его описанию, подростки во время переписки в чатах склоняют сверстников к насилию над собой. Нередко участники этой онлайн-сцены сами являются несовершеннолетними.

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Реакция федерального правительства

В заголовке и описании публикации указано, что деятельность White Tiger связывают с гибелью детей и подростков. Материал Der Spiegel посвящен первой реакции федерального правительства на эту сцену. Публикация была обнародована 29 октября 2026 года.

В списке связанных материалов издание также упоминает задержание в Гамбурге предполагаемого онлайн-садиста после самоубийства несовершеннолетней в США, а также историю 13-летнего подростка, который искал друзей в сети и, по формулировке Spiegel, был доведен до смерти.

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