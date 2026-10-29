Правительство Дании хочет запретить быстрорастущих кур породы Ross 308, известных как «турбокуры», на национальном уровне и добиваться аналогичного запрета в Европейском Союзе. Об этом пишет Politico со ссылкой на министра по вопросам благополучия животных Кристиана Рабьерга Мадсена.

По словам министра, проблемы с благополучием таких кур широко распространены, поскольку они растут слишком быстро для собственного организма. Ross 308 — распространенная в птицеводстве порода, куры которой могут достигать массы около 2 килограммов за 33 дня. Такие темпы роста могут приводить к травмам и проблемам с передвижением.

Документальный фильм о птицеферме

Заявление Мадсена прозвучало на следующий день после показа документального фильма со скрытой съемкой на птицеферме. На кадрах было видно, что на ферме курам незаконно обеспечивали лишь три часа темноты в сутки, чтобы ускорить их рост.

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По данным издания, инициативу поддерживает широкая группа партий. В то же время министр признал, что еще предстоит урегулировать юридические и финансовые вопросы.

Позиция отрасли и правила ЕС

Представители птицеводческой отрасли предупредили, что из-за запрета потребители могут покупать больше мяса иностранного производства, а датским фермерам будет труднее конкурировать. Компания Danpo сообщила отраслевому изданию LandbrugsAvisen, что готова отказаться от быстрорастущих пород, если ограничения также будут распространяться на импорт.

Дания уже пыталась добиться запрета таких кур на уровне ЕС, а предыдущая попытка ввести ограничения в стране не принесла результата. В сентябре правительство Нидерландов также предложило аналогичный национальный запрет, который сейчас рассматривает парламент. Еврокомиссия планирует представить новые правила относительно благополучия кур позднее в этом году, однако пока не анонсировала запрет отдельных пород.

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