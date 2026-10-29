丹麦政府希望在国家层面禁止快速生长的 Ross 308 品种鸡，这种鸡被称为“涡轮鸡”，并寻求在欧盟实施类似禁令。Politico援引动物福利大臣克里斯蒂安·拉比约·马德森的话报道称。

这位部长表示，这类鸡的福利问题普遍存在，因为它们的生长速度对自身身体而言过快。Ross 308 是禽类养殖中常见的品种，其鸡可在33天内达到约2公斤的体重。这种生长速度可能导致受伤和行动问题。

关于家禽养殖场的纪录片

马德森发表上述声明的前一天，一部包含在家禽养殖场秘密拍摄画面的纪录片播出。画面显示，该农场为加快鸡的生长，违法地每天只给鸡提供三小时的黑暗时间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据该媒体报道，这项倡议得到了广泛政党群体的支持。与此同时，这位部长承认，法律和财政问题仍有待解决。

行业立场与欧盟规则

家禽业代表警告称，禁令可能导致消费者购买更多外国生产的肉类，丹麦农民也将更难参与竞争。Danpo 公司向行业媒体 LandbrugsAvisen 表示，如果限制措施也适用于进口产品，该公司准备放弃快速生长的品种。

丹麦此前已尝试推动在欧盟层面禁止此类鸡，而此前在该国实施限制的尝试未能取得结果。9月，荷兰政府也提出了类似的国家禁令，目前正由议会审议。欧盟委员会计划在今年晚些时候提出有关鸡福利的新规则，但尚未宣布禁止个别品种。

关注我们在