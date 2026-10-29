Rząd Danii chce zakazać na szczeblu krajowym szybko rosnących kurcząt rasy Ross 308, znanych jako „turbo kurczaki”, oraz zabiegać o podobny zakaz w Unii Europejskiej. Pisze o tym Politico, powołując się na ministra ds. dobrostanu zwierząt Christiana Rabjerga Madsena.

Według ministra problemy z dobrostanem takich kurcząt są powszechne, ponieważ rosną one zbyt szybko jak na możliwości własnego organizmu. Ross 308 to rasa powszechnie stosowana w hodowli drobiu, której kurczęta mogą osiągnąć masę około 2 kilogramów w 33 dni. Takie tempo wzrostu może prowadzić do urazów i problemów z poruszaniem się.

Film dokumentalny o fermie drobiu

Oświadczenie Madsena padło dzień po emisji filmu dokumentalnego z ukrytymi nagraniami z fermy drobiu. Na nagraniach widać było, że na fermie kurczętom nielegalnie zapewniano tylko trzy godziny ciemności na dobę, aby przyspieszyć ich wzrost.

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Według publikacji inicjatywę popiera szeroka grupa partii. Jednocześnie minister przyznał, że nadal trzeba uregulować kwestie prawne i finansowe.

Stanowisko branży i przepisy UE

Przedstawiciele branży drobiarskiej ostrzegli, że zakaz może sprawić, iż konsumenci będą kupować więcej mięsa produkowanego za granicą, a duńskim rolnikom trudniej będzie konkurować. Firma Danpo poinformowała branżowe wydanie LandbrugsAvisen, że jest gotowa zrezygnować z szybko rosnących ras, jeśli ograniczenia obejmą również import.

Dania już próbowała doprowadzić do zakazu takich kurcząt na poziomie UE, a wcześniejsza próba wprowadzenia ograniczeń w kraju nie przyniosła rezultatu. We wrześniu rząd Niderlandów również zaproponował podobny krajowy zakaz, który obecnie rozpatruje parlament. Komisja Europejska planuje przedstawić nowe przepisy dotyczące dobrostanu kurcząt jeszcze w tym roku, ale dotąd nie zapowiedziała zakazu poszczególnych ras.

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